27 Haziran 2021 Pazar 09:42 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 09:42

26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. . Dün Tv'de Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show, Güldür Güldür, Şef Akademi ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyenleriyle buluştu. Cumartesi reyting sonuçları, yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımların belirlenmesiyle birlikte açıklanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralamasında zirvede hangi program var? İşte 26 Haziran 2021 reyting sonuçları

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncü sırada Portekiz-Almanya UEFA Euro 2020 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 MACARISTAN-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

9 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

10 IBO SHOW STAR TV