27 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Ana Haber, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

27 Ağustos reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Avcı Katili, TRT1'de Kaçış Yok isimli yabancı sinema filmleri seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde, ATV'de Anka, Star TV'de Acı Tatlı Ekşi isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef All Star ile yarışma heyecanı yaşanırken, Fox TV'de Yaz Şarkısı dizisi final bölümü ile ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 27 Ağustos 2023 reyting sonuçları



27 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Jurassic Park Yıkılmış Krallık yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Karateci Çocuk yer aldı.