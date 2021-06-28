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Medya

27 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Menajerimi Ara, Master Chef, Baş Belası reyting sıralaması

27 Haziran 2021 reyting sonuçları, Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar akşamı Tv8'de Masterchef 2021, Star Tv'de Menajerimi Ara, Atv'de Baş Belası, Show Tv'de Cici Babam, Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de Hollanda-Çek Cumhuriyeti karşılaşması, ardından Belçika-Portekiz maçı izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Haziran 2021 reyting sonuçları

28 Haziran 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:32
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27 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Masterchef 2021, Menajerimi Ara, Baş Belası, Cici Babam, Yaşamak Güzel Şey, Şef Akademi, TRT1'de Hollanda-Çek Cumhuriyeti karşılaşması, ardından Belçika-Portekiz maçı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 27 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 27 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki 27 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Haziran 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta pazar reyting sıralamasına göre en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "İsviçre-Türkiye UEFA Euro 2020 Karşılaşması", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor", 3.sırada ATV'de ilk bölümü izleyiciyle buluşan "Baş Belası" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "İsviçre-Türkiye UEFA Euro 2020 Karşılaşması", 2.sırada "Survivor", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "EURO 2020 Kupa Akşamı" , ATV'nin yeni dizisi "Baş Belası" ise 4. sırada yer aldı.

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