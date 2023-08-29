28 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Ana Haber, Ruhun Duymaz reyting sıralaması

28 Ağustos reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Kuzenler Firarda, TRT1'de Akif seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Barış Akarsu: Merhaba, Star TV'de Dengesiz ekrana geldi. TV8'de MasterChef All Star ile yarışma heyecanı yaşanırken, Fox TV'de Ruhun Duymaz ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 28 Ağustos 2023 reyting sonuçları



28 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



28 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.