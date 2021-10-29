28 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar, Camdaki Kız reyting sıralaması

29 Ekim 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 09:45

28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Düğün Dernek 2: Sünnet, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı, El Kızı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Ekim 2021 reyting sonuçları

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ekim Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturduğu yayınların reyting sıralamaları belirlendi.

28 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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