Tepki çeken olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Belediye otobüsünde profesör olduğunu öne süren kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef aldı.

Kadın, hadis çalışan gençlere "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde haddini aşan sözler sarf etti.

Bu sözler üzerine kadına cevap veren genç ise "Sen de Yunanistan'a git, botlara bin" diye konuştu.

Skandal olay büyük tepki çekti.