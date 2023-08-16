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  • 28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Başörtülü gençlere nefret kustu: Arabistan'a gidin, deveye binin!
Medya

28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Başörtülü gençlere nefret kustu: Arabistan'a gidin, deveye binin!

Beşiktaş'ta bir otobüste, profesör olduğunu öne süren bir kadın başörtülü yolculardan birine sözlü olarak saldırdı. 'Arabistan'a gidin, deveye binin' ifadelerini kullanan kadına tepki yağdı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Başörtülü gençlere nefret kustu: Arabistan'a gidin, deveye binin!
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Tepki çeken olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Belediye otobüsünde profesör olduğunu öne süren kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef aldı.

Kadın, hadis çalışan gençlere "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde haddini aşan sözler sarf etti.

Bu sözler üzerine kadına cevap veren genç ise "Sen de Yunanistan'a git, botlara bin" diye konuştu.

Skandal olay büyük tepki çekti.

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