29 Kasım reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Çarpışma mı Bir Zamanlar Çukurova mı birinci kim oldu

29 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? 2018 Avlu mu Çarpışma mı Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı birinci kim oldu? En çok hangi dizi izlendi? 29 Kasım Perşembe reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması araştırılıyor. ATV’nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova TOTAL sıralamada kaçıncı olacak? Show TV’nin yeni dizisi Çarpışma reytingleri ne durumda? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptı. Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Avlu, beşinci sırada Bizim Hikaye, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Çarpışma üçüncü oldu. 8 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet) , beşinci sırada Diriliş Ertuğrul (Özet), altıncı sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Reytinglerde Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. İşte merak edilen reyting sonuçları star.com.tr’de…

29 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 22 KASIM 2018

Perşembe gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

22 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptı.

Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) üçüncü oldu.

Dördüncü sırada Avlu, beşinci sırada Bizim Hikaye, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Çarpışma üçüncü oldu.

Dördüncü sırada Avlu, beşinci sırada Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET), altıncı sırada ise Yemekteyiz yer aldı.

TOTAL

AB

28 Kasım reyting sonuçları

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.28 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet) , beşinci sırada Diriliş Ertuğrul (Özet), altıncı sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, yedinci sırada ise ATV Ana Haber yer aldı.AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Sen Anlat Karadeniz üçüncü oldu.Dördüncü sırada Diriliş Ertuğrul (Özet), beşinci sırada Sen Anlat Karadeniz (ÖZET), altıncı sırada Yemekteyiz, yedinci sırada ise ATV Ana Haber yer aldı.

TOTAL

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15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre dizilerin hangisinin zirvede yer aldığı merak ediliyor. Açıklanan reyting sonuçlarına göre 15 Kasım total raporunda sıralama şu şekilde; Birinci, Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Fox Ana Haber, üçüncü Bir Zamanlar Çukurova özeti, dördüncü Avlu ve beşinci Bizim Hikaye dizisi oldu. Muhteşem İkili dizisinin üçüncü bölümü yayınlandı fakat istediğini alamadı. Reyting sonuçlarına göre on dördüncü sırada yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.