3 Temmuz 2021 reyting sonuçları: Cumartesi reytinglerine göre en çok ne izlendi?

4 Temmuz 2021 Pazar 09:17 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:17

3 Temmuz 2021 reyting sonuçları, Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cumartesi akşamı Tv8'de Masterchef 2021, Star Tv'de Deliha, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Harry Potter ve Ateş Kadehi, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de UEFA EURO 2020 Çeyrek Final karşılaşması, izleyenleriyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki 3 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği İtalya-Avusturya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü İbo Show aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada İtalya-Avusturya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Galler-Danimarka UEFA Euro 2020 Karşılaşması yer aldı. İşte Cumartesi reytinglerinde programların sıralaması

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ITALYA-AVUSTURYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 IBO SHOW STAR TV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 GALLER-DANIMARKA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 YEMIN KANAL 7

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ITALYA-AVUSTURYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 GALLER-DANIMARKA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 KUPA AKSAMI TRT 1

8 IBO SHOW STAR TV

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

10 SEF AKADEMI FOX

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.