05 Şubat 2021 Cuma 10:30 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:30

Perşembe akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve Perşembe reyting sonuçları...

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 4 Şubat 2021 reyting sonuçları...

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Mucize Doktor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, İkinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 HAVA DURUMU ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ALEV ALEV SHOW TV

9 SURVIVOR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ALEV ALEV SHOW TV

5 SURVIVOR TV8

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

Dün akşam Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar yer aldı. Alev Alev, Mucize Doktor, Akrep, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu öğrenmek istiyor. Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm full izle!

Mucize Doktor 48. bölüm izle!

Alev Alev 13. bölüm izle Puhu Tv!