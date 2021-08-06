5 Ağustos 2021 Perşembe reyting sonuçları: MasterChef, Gol Kralı, Kazara Aşk reyting sıralaması

6 Ağustos 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:34

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kral Olacak Çocuk, Kazara Aşk, Eltilerin Savaşı, Pek Yakında, Gol Kralı, Dünya Hali ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Star TV'de yayınlanan "Kazara Aşk" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Gol Kralı" isimli Türk sineması yer aldı.

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