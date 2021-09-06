5 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar reyting sıralaması

6 Eylül 2021 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:10

5 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı yayınlanan Kral Olacak Çocuk, Pek Yakında, Kazara Aşk, Gol Kralı, Seksenler, Masterchef, Eltilerin Savaşı filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

5 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

5 Eylül 2021 Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.