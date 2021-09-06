İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2021 Pazartesi / 29 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2918
  • EURO
    9,8546
  • ALTIN
    487.183
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 5 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar reyting sıralaması
Medya

5 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar reyting sıralaması

5 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı Kral Olacak Çocuk, Pek Yakında, Kazara Aşk, Gol Kralı, Seksenler, Masterchef, Eltilerin Savaşı filmi izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Eylül 2021 reyting sonuçları

6 Eylül 2021 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:10
ABONE OL

5 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı yayınlanan Kral Olacak Çocuk, Pek Yakında, Kazara Aşk, Gol Kralı, Seksenler, Masterchef, Eltilerin Savaşı filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

5 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

5 Eylül 2021 Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.