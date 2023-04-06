5 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe reyting sıralaması

5 Nisan reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına geçti. TV8'de Survivor 2023 yayınlanırken, Show TV'de yerli sinema Çalgı Çengi: İkimiz filmi ekrana geldi. TRT1'de ise Teşkilat dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 5 Nisan 2023 reyting sonuçları



5 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



5 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada ATV Ana Haber, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

5 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.