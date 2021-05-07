6 Mayıs 2021 reyting sonuçları: Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonda; Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Alev Alev, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları
6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 HAVA DURUMU ATV
6 MUCIZE DOKTOR FOX
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SURVIVOR TV8
10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
5 MUCIZE DOKTOR FOX
6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
7 SURVIVOR TV8
8 ESRA EROL'DA ATV
9 HAVA DURUMU ATV
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV