6 Mayıs 2021 reyting sonuçları: Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

07 Mayıs 2021 Cuma 10:53 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:53

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonda; Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Alev Alev, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HAVA DURUMU ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Camdaki Kız 5. bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle!

Mucize Doktor 61. bölüm full izle!

Sadakatsiz 28.bölüm full izle! Derin, suçu Asya'nın üzerine atıyor!

Masumiyet 11. bölüm full izle!

Kuruluş Osman 57.bölüm izle full hd tek parça!