İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2021 Pazar / 29 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 7 Ağustos 2021 reyting sonuçları: Güldür Güldür, Masterchef, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması
Medya

7 Ağustos 2021 reyting sonuçları: Güldür Güldür, Masterchef, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Star Market, Güldür Güldür Show, Yüz Numaralı Adam, Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Ağustos 2021 reyting sonuçları

8 Ağustos 2021 Pazar 10:47 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:47
ABONE OL

7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Star Tv'de Star Market, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Chripstopher Robin, FOX Tv'de Yüz Numaralı Adam, TRT1'de Görevimiz Tehlike 3 izleyenleriyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

1 FOX ANA HABER HAFTA SONU

2 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

4 MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TURU

5 YÜZ NUMARALI ADAM

6 SHOW ANA HABER

7 KANAL D ANA HABER

8 hava durumu KANAL D

9 YENİ NESİL AJAN KANAL D

10 HABER ÖNÜ SHOW

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 FOX ANA HABER HAFTA SONU

2 MASTERCHEF TÜRKYİE FİNLA TURU TEKRAR

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

4 YÜZ NUMARALI ADAM

5 HABER ÖNÜ SHOW

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

8 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TEKRAR

9 SHOW ANA HABER

10 ATV ANA HABER

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.