7 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe dizilerinin total reyting sırlaması

09 Nisan 2021 Cuma 09:40 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 09:40

7 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Perşembe dizilerinin total reyting sırlamasında; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Kanal D'de yeni dizi Camdaki Kız, Show Tv'de Alev Alev, Star'da Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, 7 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Perşembe dizilerinin total reyting sırlaması.

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgi gördü. TRT2 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ise yeni bölümüyle ekrana geldi. Atv'de ise çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile ekrana geldi. İşte 7 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre Perşembe dizilerinin total reyting sırlaması.

Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçlarında ise AB ve Total reyting sonuçlarında Bir Zamanlar Çukurova zirvedeki yerini aldı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 ALEV ALEV SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SURVIVOR TV8

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 ALEV ALEV SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

Camdaki Kız 1. bölüm full izle!

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm full izle!

Mucize Doktor 57. bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça!