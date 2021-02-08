7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün dizi reyting sıralaması

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:59

Reyting sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Pazar akşamı; Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar yer aldı. Pazar akşamı Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Tövbeler Olsun, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 7 Şubat 2021 Pazar Reyting sonuçları.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Peki 7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar reyting sonuçları

7 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Arıza yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 HERCAI ATV

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 HABER ONU SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 A.RIZA SHOW TV

4 KEFARET FOX

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 MENAJERIMI ARA STAR TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KEFARET (OZET) FOX

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 TOZKOPARAN ISKENDER TRT 1