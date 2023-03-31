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Medya

7'li Koalisyon FETÖ'ye umut bağladı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından skandal itiraf: KHK'lılara ihtiyacımız var

7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ve FETÖ'den dolayı ihraç edilen KHK'lılar vaadine bir destek de danışmanından geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz, terörle ilişkili olan KHK'lıları görevlerine iade edeceklerini ve onlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 02:19 - Güncelleme:
7'li Koalisyon FETÖ'ye umut bağladı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından skandal itiraf: KHK'lılara ihtiyacımız var
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7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geliyor.

7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.

"KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TANRIKULU "KHK'LILARIN HAKLARI İADE EDİLECEK" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak FETÖ ve PKK mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları kaldırılacaklarını söylemişti. Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

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