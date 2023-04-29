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Medya

Kılıçdaroğlu'nun baharı yalan çıktı! 7'li koalisyonun ortakları vatandaşı hedef aldı

Terör örgütü PKK'dan desteği alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde seçim vaadi olarak 'bahar gelecek' sözleriyle hakaret davalarına ilişkin düzenlemeyi kaldıracaklarını söylemişti. Kılıçdaroğlu yine vatandaşı kandırarak sözde 'bahar gelecek' vaadiyle yalan söyledi. 7'li koalisyon ortakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzlerce insana 'hakaret davası' açtığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu vatandaşa 200'ün üzerinde dava açarken, Meral Akşener 12 bin, Ahmet Davutoğlu 400 ve Temel Karamollaoğlu ise bin 500 kişiyi adliye koridorlarında gitmek zorunda bıraktı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun baharı yalan çıktı! 7'li koalisyonun ortakları vatandaşı hedef aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a edilen hakaretleri 'özgürlük' olarak nitelendiren 7'li koalisyon, kendisiyle çelişiyor. 7'li koalisyonun ortakları tarafından şikâyet edilen çok sayıda vatandaş, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle adliye koridorlarında sürünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 400'e yakın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bin 500, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 binden fazla vatandaş hakkında şikayette bulunarak rekor kırdı.

KILIÇDAROĞLU YİNE ÇARK ETTİ

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299'uncu maddeyi yürürlükten kaldıracaklarını söylemişti. Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde vatandaşa açtığı davalarla yine sözünden dönerek çark etti. Seçim vaadi olarak vatandaşa verdiği sözden dönen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı İktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz, tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak." demişti.

UZLAŞMANIN DA BİR BEDELİ VAR

Koalisyon ortaklarının vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Davacının avukatı uzlaşma için devreye giriyor. Davalı taraf kabul ederse 10 bin ila 100 bin lira arasında değişen miktarda para talep ediliyor.

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