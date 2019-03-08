8 Mart reyting sonuçları: Cuma günü İstanbullu Gelin, Kızım, Gülperi reyting sıralaması

8 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günlerinin iddialı yapımları İstanbullu Gel,n, Kadın ve Gülperi yine en çok konuşular yapımlar arasında. Kızım dizisinde “Öykü, Demir’i hatırlayacak mı?” sorusunun cevabı izleyici ekranların başına kilitleyecek durumda. İstanbullu Gelin’de ise Fikret’in yeni hamlesi Boranlar’ı çok şaşırtacak. Ve tabi ki Cuma günlerinin zirvedeki ismi Arka Sokaklar yeni bölümüyle yine zirveyi kaptırmayacağa benziyor. 8 Mart reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Bilgiler bize ulaştığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. İşte haberimizin ayrıntılar

8 MART REYTİNG SONUÇLARI

8 Mart Cuma günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA CUMA GÜNÜ (1 MART) REYTİNG SONUÇLARI

1 Mart 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokalar zirveyi kaptı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (Özet), beşinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, altıncı sırada ise Payitaht Abdülhamid yer adlı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirvede yer aldı. Payitaht Abdülhamid ikinci, İstanbullu Gelin üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar, beşinci sırada Kızım, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.