8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma gecenin birincisi belli oldu mu?
Haftanın ilk günü 8 Nisan Pazartesi gününün kazananı kim olacak herkes araştırıyor. Dizilerin, yarışma programları ile haber bültenlerinin üst sıralarda yer almak için büyük bir mücadele verdiği reyting mücadelesinde sıralama nasıl olacak izleyenler için merak konusu. 8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir. 1 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile AFOX Ana Haber Bülteni hem AB’de hem de Total’de birinci oldu. Çukur ise AB’de ikinci, Total’de 3 olurken, Söz AB’de 4., Total’de 2. Oldu. İşte haberimizin ayrıntıları…
8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, Çukur, Söz, Yasak Elma mı birinci oldu milyonlarca takipçi büyük bir heyecanla bekliyor. Dizilerin, yarışma programları ile haber bültenlerinin üst sıralarda yer almak için büyük bir mücadele verdiği reyting mücadelesinde sıralama nasıl olacak izleyenler için merak konusu. 8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir. 1 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile AFOX Ana Haber Bülteni hem AB’de hem de Total’de birinci oldu. Çukur ise AB’de ikinci, Total’de 3 olurken, Söz AB’de 4., Total’de 2. Oldu. İşte haberimizin ayrıntıları…
8 NİSAN REYTİN SONUÇLARI
8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir.
1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
AB
TOTAL
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