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8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma gecenin birincisi belli oldu mu?

Haftanın ilk günü 8 Nisan Pazartesi gününün kazananı kim olacak herkes araştırıyor. Dizilerin, yarışma programları ile haber bültenlerinin üst sıralarda yer almak için büyük bir mücadele verdiği reyting mücadelesinde sıralama nasıl olacak izleyenler için merak konusu. 8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir. 1 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile AFOX Ana Haber Bülteni hem AB’de hem de Total’de birinci oldu. Çukur ise AB’de ikinci, Total’de 3 olurken, Söz AB’de 4., Total’de 2. Oldu. İşte haberimizin ayrıntıları…

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8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, Çukur, Söz, Yasak Elma mı birinci oldu milyonlarca takipçi büyük bir heyecanla bekliyor.  Dizilerin, yarışma programları ile haber bültenlerinin üst sıralarda yer almak için büyük bir mücadele verdiği reyting mücadelesinde sıralama nasıl olacak izleyenler için merak konusu. 8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir. 1 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile AFOX Ana Haber Bülteni hem AB’de hem de Total’de birinci oldu. Çukur ise AB’de ikinci, Total’de 3 olurken, Söz AB’de 4., Total’de 2. Oldu. İşte haberimizin ayrıntıları…

 

8 NİSAN REYTİN SONUÇLARI

8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 10.00- 11,30 saatleri arasında açıklanmaktadır. Açıklandığı zaman sitemize eklenecektir.

 

1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

AB

TOTAL

REYTİNG NEDİR?
 
 
 
Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
 
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.
 
 
 
İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.

''Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler''

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