‘8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları medya severler tarafından merak ediliyor. 8 Temmuz resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB, Total ve ABC1 reyting listeleri açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam zirveye oynayan kanallarda eğlence programları ve diziler reyting sıralamasında birinci olmaya çalışacak. Kanal D’de Çarkıfelek, Stat TV’de Korkusuz Korkak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan, TV8’de ise Çakallarla Dans 2 filmi ekranlara gelecek. İşte 8 Temmuz reyting sonuçları haberimizin detayları…

8 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

8 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralamaları yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI

AB

TOTAL

ABC1

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir