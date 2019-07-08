8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?
Medya severler, ‘8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularının yanıtını merak ediyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçlarında hangi programın üst sıralarda yer alacağı arama motorlarında şimdiden araştırılmaya başladı. 8 Temmuz resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB, Total ve ABC1 reyting listeleri açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam zirveye oynayan kanallarda eğlence programları ve diziler reyting sıralamasında birinci olmaya çalışacak. İşte 8 Temmuz reyting sonuçları haberimizin detayları…
‘8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları medya severler tarafından merak ediliyor. 8 Temmuz resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB, Total ve ABC1 reyting listeleri açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam zirveye oynayan kanallarda eğlence programları ve diziler reyting sıralamasında birinci olmaya çalışacak. Kanal D’de Çarkıfelek, Stat TV’de Korkusuz Korkak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan, TV8’de ise Çakallarla Dans 2 filmi ekranlara gelecek. İşte 8 Temmuz reyting sonuçları haberimizin detayları…
8 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI
8 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralamaları yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.
1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI
AB
TOTAL
ABC1
17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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