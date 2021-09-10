9 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk reyting sıralaması

10 Eylül 2021 Cuma 09:20 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 09:20

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı yayınlanan; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kiracı, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Sakar Şakir, Masterchef Türkiye ve Kazara Aşk reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye ,ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncülüğü ise Hababam Sınıfı Tatilde aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinciliği Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber , üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye , ikinciliği Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber , üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SALAKO (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

9 KAZARA ASK STAR TV

10 KINGSMAN ALTIN CEMBER (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

6 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

7 SEKSENLER TRT 1

8 KAZARA ASK STAR TV

9 KINGSMAN ALTIN CEMBER (Y.S) ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

6 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

7 KINGSMAN ALTIN CEMBER (Y.S) ATV

8 SEKSENLER TRT 1

9 KAZARA ASK STAR TV

10 SALAKO (T.S) SHOW TV

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