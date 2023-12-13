AA Genel Müdürü Karagöz: Medyada yapay zeka etik kullanım rehberini oluşturmak istiyoruz

AA'nın, "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek Forumu", Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlendi.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, forumda yaptığı konuşmada, yapay zekanın hayatı nasıl dönüştürdüğünü, medyaya etkilerini, hukuki ve etik boyutlarını hep birlikte ele alacaklarını belirtti.

Yapay zekanın, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğini en çok etkileyen gelişmelerden biri olduğunu dile getiren Karagöz, "Belki de önümüzdeki günlerdeki etkisiyle 21'inci yüzyıla damgasını vuracak en önemli gelişme. 2030'a kadar yapay zekayla ilgili ekonomik büyüklüğün 1,85 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Her yeni teknolojik gelişmede olduğu gibi yapay zeka da avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte geliyor. Bu birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Karagöz, yapay zeka konusunun gündelik hayatı etkilemesiyle bu alanda yapay zekanın etkilerinin tartışılmaya başlandığına vurgu yapan Karagöz, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı ne ölçüde bir tehdit olarak göreceğiz? Medyanın dijitalleşme sürecine bir katkı mı sağlayacak, yoksa dezenformasyonu artırarak etik ve ahlaki bir sorunla mı karşı karşıyayız? Bütün bunları bugün burada hep birlikte ele alacağız. Medyada yapay zeka etik kullanım rehberini oluşturmak istiyoruz. Bu işin etiğini, bu işin çerçevesini bizler burada hep birlikte tartışarak oluşturmaya çalışacağız."

- "YAPAY ZEKA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Karagöz, yapay zekanın, dijitalleşen dünyada üretimden tüketime kadar geniş bir yelpazede medya endüstrisini yakından etkilediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu teknoloji her geçen gün yaşantımıza entegre olmaya devam ediyor. Yapay zeka gelecekte deneyimlerimizi geliştirerek pek çok alanda kişiselleştirilmiş katkılar sağlayacak. Akıllı evlerimizden çıkacağız, yapay zeka destekli otonom arabalarımızla gitmek istediğimiz yere gideceğiz. Yolda dijital asistanlarımız tarafından Anadolu Ajansı içerikleriyle oluşturulmuş haber içeriklerini dinleyeceğiz. Hayatımızın her alanında yapay zekanın etkilerini sabahtan akşama kadar görmeye devam edeceğiz. Kapsamlı verileri haberciler için hızla analiz eden, trendleri saptayan, hatta haber hikayelerini oluşturan asistanlar yapay zekadan oluşacak."

- "YAPAY ZEKA VE DEZENFORMASYON EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN"

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sadece halkın bilgilendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda siyasal alanı ve toplumsal yaşamın dokusunu da şekillendireceğini belirten Karagöz, "Böyle potansiyele sahip bir teknolojinin çok dikkatli olmamız gereken bir noktası var, yapay zekayla üretilmesi muhtemel olan dezenformasyon. Bu sebeple yapay zeka ve dezenformasyon konusu günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Yapay zekaya kasıtlı olarak manipülatif bilgi ve veri yüklendiğinde yapay zekanın doğru analizi yapması zorlaşıyor." diye konuştu.

Karagöz, yapay zekanın, yeteneklerini kullanarak ikna edici makaleler yoluyla "yanıltıcı ve yanlış içerik oluşturmak" gibi bir potansiyeli de olduğuna dikkati çekerek, "Bu noktada, şu an kendi iradesiyle hareket edebilecek bir seviyede olmayan yapay zeka, ancak insan müdahalesiyle bir tehdide dönüşüyor. Tek başına bir tehdit değil. Ama bu uygulamaları kullananların niyetine bağlı olarak, kötülüğün kılıcı ve zırhı olmaya da müsait bir yapay zekayla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

- "YAPAY ZEKA İNSANLARIN NİYETLERİNE BAĞLI OLARAK ŞEKİL ALIYOR"

Medyada yapay zekanın, tıpkı bir roller coaster gibi ne zaman inip ne zaman çıkılacağının tam hesap edilemediği bir araç olduğunu ifade eden Karagöz, şunları anlattı:

"Beklenmedik durumlar, beklenmedik sonuçlar bizi yapay zekayla baş başa bırakabilir. İnsanların tercihlerini, eğilimlerini tespit ederek kişiselleştirilmiş içeriklerle onları yönlendirmek artık çok kolay. Buna karşılık aynı algoritmalarla ve yapay zeka teknolojileriyle dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele etmek de mümkün. Biraz önce ifade ettiğim gibi insanların niyetlerine bağlı olarak yapay zeka şekil alıyor."

Karagöz, medya mensuplarının eşik bekçisi misyonunu sağlıklı şekilde yerine getirebildiği müddetçe yapay zekanın tehdit algısıyla mücadele edilebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir yapay zekayı öğrenmemiz lazım. İki, sorumlu ve hakikatin yanında insanlar olarak yapay zekayla birlikte çalışmamız lazım. Ancak böylesi bir durumda yapay zekayı dezenformasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanabiliriz. Dünyada bir ilki temsil eden ve yapay zekanın etik kullanımını düzenleyen bir yasa hakkında da önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yapay zeka konusu birinci derecede tartışılıyor. Yapay zeka pek çok sektörde fayda sağlarken, maalesef bazı durumlarda insan haklarına etki eden sorunlara da neden olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde bir ilki temsil eden adım atıldı. İlk yapay zeka yasası, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) kabul edildi. Bu yasa önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek. Fakat dünya genelinde bir ilk örnek olarak karşımızda duruyor. 2025 itibarıyla bu yasanın yürürlüğe girmesi hedefleniyor."

- MEDYA KURULUŞLARININ YAPAY ZEKA KULLANIMI

Küresel ölçekte bazı medya kurum ve kuruluşlarının hali hazırda yapay zekayı kendi çalışma metotlarına entegre etmeyi başardıklarını belirten Karagöz, Reuters ve Associated Press'in otomatik yazım teknolojilerinin bunlar arasında yer aldığını söyledi.

Karagöz, "Yapay zeka destekli bu uygulamalar, Reuters ve AP gibi rakiplerimizin finans haberleri ve hava durumu raporları gibi pek çok alanda artık aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. İçerik üretim süreçlerinde kullanılan bu yapay zeka algoritmaları, bu süreçleri yüzde 30'a varan oranlarda hızlandırabiliyor ve maliyetten de ciddi anlamda tasarruf sağlanmasına neden oluyor." şeklinde konuştu.

AA'nın yapay zekayı nasıl kullandığına ilişkin bilgiler veren Karagöz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, habercilik anlayışının bir parçası olarak da değerlendiriyor. Bu anlamda geçtiğimiz aylarda ilk yapay zeka muhabirimizi işe aldık. Bir istihdam gerçekleştirdik. Metin tabanlı yapay zeka asistanı ChatGPT ile ilgili verileri vererek bir haber metni hazırlamasını istedik.

12'nci yüzyılda yaşamış Cezeri ile 15'inci yüzyılda yaşamış Leonardo Da Vinci'yi bu teknolojinin bugününü tanıştırdığımız yapay zeka konuşmalarında bir araya getirdik. Yapay zeka ile Malazgirt Meydan Muharebesi'ni resmettik. Görseller tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Leonardo Da Vinci'nin ünlü eseri Mono Lisa'ya kendisini efsaneleştiren hırsızlık hikayesini anlattık.

Bunlar bizim yapay zekayla ilk içerik üretimlerimiz oldu. Önümüzdeki günlerde yapay zekayı muhabirlikten müdürlüğe terfi ettirerek kendisini müdür olarak atayacağız. Fakat hemen bu müdürün koordinatörleri olacak. Biraz önce ifade ettiğim gibi sorumlu, hakkaniyetin peşinde medya mensupları, yapay zeka müdürümüzü, onun marka çalışmaları da devam ediyor, koordine edecekler."

Konuşmanın ardından, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, medya sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesini içeren "Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

