AA Genel Müdürü Karagöz, ''Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu''nda konuştu: Hem pratik hem de teorik eğitimler sunduk

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğinde AAtölye'de düzenlenen "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafından gazetecilerin de katıldığı forumun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savaş muhabirliğinin tarihi hakkında bilgi veren Karagöz, günümüzde muhabirlerin, savaş esnasında sadece kamuoyunu bilgilendirmekle kalmadığını aynı zamanda savaşların en büyük tanığı olduğuna işaret etti. Karagöz, savaş muhabirlerinin üstlendikleri zor görevde başarılı olmak için olağanüstü şartlarda hayatta kalma becerilerine sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Savaşan ve çatışan kişiler kadar yaşananları dünyaya anlatan muhabirlerin de kendilerini o psikolojiye hazırlamak zorunda olduğunu söyleyen Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak bu alandaki ihtiyacı karşılamak için tam 10 yıldır savaş muhabirliği eğitimi veriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, TİKA, AFAD gibi Türkiye'nin önde gelen kurumlarının desteğiyle son 10 yılda tam 22 kez savaş muhabirliği eğitimi verdik. Ulusal ve uluslararası düzeyde 500'e yakın arkadaşımız bu savaş muhabirliği eğitimine katıldılar." bilgisini paylaştı.

Karagöz, savaş muhabirliği eğitimlerinin oldukça zorlayıcı olduğunu dile getirerek, "Bu eğitimlerde, olağanüstü durumlarda gazetecilikten kişisel güvenliğe, kimyasal ve biyolojik saldırılardan medya yönetimine kadar hem pratik hem de teorik eğitimler sunduk. Bu sayede gazeteci meslektaşlarımızı, savaş sahasında karşılaşabilecekleri tüm zorluklara karşı daha iyi hazırladık." diye konuştu.

- "EĞİTİM PROGRAMIMIZ KÜRESEL ANLAMDA EŞSİZ"

Savaş muhabirliği eğitimine katılan yaklaşık 500 kişinin üçte birinin uluslararası gazeteci olduğunu aktaran Karagöz, şöyle devam etti:

"Bu, eğitim programımızın küresel anlamda da eşsizliğini gösteren bir göstergedir. Bugün, savaş muhabirliği alanındaki tecrübe ve donanımlarımızın uluslararası alandaki gücüne hep birlikte yeniden şahit oluyoruz. Bugün aramızda yer alan katılımcılarımız çok farklı ülkelerden geliyorlar. Bosna Hersek, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk, Pakistan, Kenya, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Etiyopya, Çad ve Nijer'den gelen arkadaşlarımız, bugün bu salonda savaş muhabirliği forumunda, savaş muhabirliği konseptini yeniden tartışmak üzere aramızda bulunuyorlar."

Karagöz, son eğitimlerinin katılımcıları arasında yer alan ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın simgesel fotoğrafını çeken AA foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın "Birkaç yıl önce bu eğitimi almak isterdim. O zaman çok daha farklı işler ortaya koyardım." sözlerini hatırlatarak, eğitimlerin tüm gazeteciler için faydalı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Serdar Karagöz, forumda emeği geçen AA Haber Akademisi yöneticileri ile etkinliğe desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Forum kapsamında "Değişen Çatışma Şartları ve Savaş Muhabirliği, "Türkiye'de Savaş Muhabirleri" ve "Savaş Zamanında Küresel İletişim" konuları ele alınacak.