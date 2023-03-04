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Medya

ABD merkezli Politico: Muhalefetteki çatlak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine

Altılı masadaki bölünmenin muhalefet cephesinde 'şok dalgasına' yol açtığını yazan ABD merkezli Politico dergisi, 'Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a meydan okuma yeteneği sorgulanıyor' dedi.

4 Mart 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
ABD merkezli Politico: Muhalefetteki çatlak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine
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İyi Parti'nin masadan kalkmasıyla Millet İttifakı'nda yaşanan kriz, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da konuşuluyor.

ABD merkezli Politico dergisi, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele edecek aday konusunda ikiye bölündüğünü yazdı.

"YILIN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİ"

Muhalefetteki gerilimin cuma günü tırmandığı, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin, "stratejik açıdan yılın en önemli seçimlerinden biri olacağı" belirtildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LEHİNE OLACAK"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrına işaret edilen analizde, "Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olacak. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a gerçek bir meydan okuma oluşturma yeteneği sorgulanıyor" ifadeleri yer aldı.

"KOALİSYONDA ŞOK DALGALARI"

Altılı masada cuma günü yaşanan bölünmenin "koalisyonda şok dalgalarına" neden olduğuna dikkat çekildi. Ortak aday üzerinde yaşanan derin görüş ayrılıklarına vurgu yapıldı. Geri kalan 5 partinin, gelişmeler üzerine acil toplantı kararı aldığı notu paylaşıldı.

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