24 TV ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardığı Tel Rıfat'a 45 dakikalık uzaklıktaki Afrin'de yaşananları görüntüledi.
Bölgedeki son durumu aktaran 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek Afrin'de hayatın olağan akışında ilerlediğini belirtti.
Zeybek, Afrinlilerin SMO'yu desteklediğini kaydetti.
Halep doğumlu Bessam adındaki Suriyeli duygularını 24 TV'ye aktardı. Halep'in terörden kurtuluşunu sevinçle karşılayan Bessam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.