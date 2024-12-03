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Medya

Afrin'de ''Halep'' sevinci... 24 TV Suriye'den son durumu aktardı

24 TV ekibi, terör örgütü PKK/YPG'den alınan Tel Rıfat'a 45 dakikalık uzaklıktaki Afrin'de yaşananları aktardı. Halep'in terörden kurtuluşunu sevinçle karşılayan Halep doğumlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

3 Aralık 2024 Salı 13:30 - Güncelleme:
Afrin'de ''Halep'' sevinci... 24 TV Suriye'den son durumu aktardı
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Suriye'deki silahlı gruplar Halep ve İdlib'de tam kontrolün ardından, Hama'ya ilerlemeyi sürdürüyor.

24 TV ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardığı Tel Rıfat'a 45 dakikalık uzaklıktaki Afrin'de yaşananları görüntüledi.

Bölgedeki son durumu aktaran 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek Afrin'de hayatın olağan akışında ilerlediğini belirtti.

Zeybek, Afrinlilerin SMO'yu desteklediğini kaydetti.

Halep doğumlu Bessam adındaki Suriyeli duygularını 24 TV'ye aktardı. Halep'in terörden kurtuluşunu sevinçle karşılayan Bessam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

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