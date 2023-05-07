İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor
Medya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

7 Mayıs 2023 Pazar 10:57 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor
ABONE OL

Arafta Sorular'da Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

Arafta Sorular bu akşam 23.15'te 24'te...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.