AK Parti'den Sinan Oğan'ın desteği sonrası ilk açıklama: Tamamen aynı görüşteyiz

Yıldırım, İzmir programı kapsamında önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan Bayraklı Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneyi gezen Yıldırım, devam eden çalışmalarla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

AK PARTİ'DEN SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yıldırım, 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılacağını, 14 Mayıs'ta vatandaşların kararını verdiğini, Cumhur İttifakı'na mecliste 323 milletvekili kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2,5 milyondan fazla oy farkı olduğunu belirten Yıldırım, "Açık ara birinci. Sadece 260 bin eksiği var. Anayasal şartı yerine getirmek için ama 28 Mayıs yeni bir farklı bir sonuçlar. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim, birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık, bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Yıldırım, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin tamamlandığını, şehir hastanenin içinde 6 farklı hastaneyi barındırdığını, entegre sağlık tesisi olduğunu anlattı.

Hastanenin cihazlarının konduğunu belirten Yıldırım, "Cihazların testleri yapılıyor. O testler bitmeden normal faaliyete geçemiyor. Şu anda beklediğimiz bu testler yapılıyor. Az önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey ile görüştüm, bir ay kadar süre alacak. Bir ay sonra Haziran'ın sonuna doğru hastanemiz tamamen hasta kabulüne başlayabilecek. İzmir'imize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım, hastanede 628 bin kapalı alanın bulunduğunu, 2060 yatağı, 337 poliklinik, 374 yoğun bakım yatağının bulunduğunu ifade etti.

Hastane yapılırken birilerinin yer konusunda itiraz ettiğini dile getiren Yıldırım, "Görüyoruz ki yer seçimi isabetli olmuş. Çevre yoluyla irtibatlanmış bir hastane." dedi.