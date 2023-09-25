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Medya

AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na videolu gönderme: Sahipsiz İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, genel seçimlerde İstanbul'u göz ardı eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. 'Sahipsiz İstanbul' etiketiyle paylaşımda bulunan AK Partili Kabaktepe, 'İstanbul, ‘derdi sadece İstanbul olanları' bekliyor. İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul'da olan bir yönetim istiyor.' dedi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na videolu gönderme: Sahipsiz İstanbul
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Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı X üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuın İstanbul'a hizmet yapmamasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 14 ve 28 Mayıs sürecinde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu vaat edilen İmamoğlu'nun İstanbul'u kulak ardı etmesine dikkat çeken Kabaktepe, "İstanbul, bu 5 yıllık sahipsizliğin ardından AK Kadroları çağırıyor" dedi.

Kabaktepe, paylaştığı videoda 'sahipsiz İstanbul' sloganını kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi haline bırakarak seçim sürecinde koltuk sevdası için il il oy istemesine vurgu yapan konuşmalarına yer verdi.

Osman Nuri Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, 'derdi sadece İstanbul olanları' bekliyor... İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul'da olan bir yönetim istiyor... Kısacası İstanbul, bu 5 yıllık sahipsizliğin ardından AK Kadroları çağırıyor..."
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