Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı X üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuın İstanbul'a hizmet yapmamasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 14 ve 28 Mayıs sürecinde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu vaat edilen İmamoğlu'nun İstanbul'u kulak ardı etmesine dikkat çeken Kabaktepe, "İstanbul, bu 5 yıllık sahipsizliğin ardından AK Kadroları çağırıyor" dedi.

Kabaktepe, paylaştığı videoda 'sahipsiz İstanbul' sloganını kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi haline bırakarak seçim sürecinde koltuk sevdası için il il oy istemesine vurgu yapan konuşmalarına yer verdi.

Osman Nuri Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, 'derdi sadece İstanbul olanları' bekliyor... İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul'da olan bir yönetim istiyor... Kısacası İstanbul, bu 5 yıllık sahipsizliğin ardından AK Kadroları çağırıyor..."