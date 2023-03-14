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Medya

Alem FM, depremzede çocuklar için sefer oldu! Yüzleri gülsün diye oyuncak dağıtıldı

Türkmedya ve Alem FM, asrın felaketine tanıklık eden depremzede çocuklar için seferber oldu. Türkmedya ve Alem FM ekibi yüzleri gülsün diye çocuklara oyuncak dağıttı.

14 Mart 2023 Salı 16:25 - Güncelleme:
Alem FM, depremzede çocuklar için sefer oldu! Yüzleri gülsün diye oyuncak dağıtıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Afet bölgesinde devlet ve milletin el ele vermesiyle yaralar hızla sarılıyor.

Deprem bölgesine yönelik yardım seferberliğini sürdüren Türkmedya ve Alem FM, toplanan oyuncakları asrın felaketine tanıklık eden çocuklara ulaştırdı.

Oyuncak yardımlarını Karacasu konteyner kentine getiren Türkmedya ve Alem FM ekibi depremzede çocukların yaşadıkları olayı bir nebzede olsun unutturmaya çalıştı.

24 TV'de duygularını paylaşan Alem FM Genel Yayın Yönetmeni Sibel Toprak Egemen, "Çok büyük bir felaket yaşanmış bu bölgede tabii. Biz çorbada tuzumuz olsun istedik. Dinleyicilerimizle beraber ki onlara çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz hediyeler gönderdiler çocuklara. Burada amacımız çocuklara bir nebze olsun dokunabilmek. Kendi ellerimizle onlara, dinleyicilerimizden gelen oyuncakları, kırtasiye malzemelerini dağıtıyoruz. Bisikletleri, işte ufak tefek yiyecek bir şeyler getirdik. Onları dağıtıyoruz ve onlar çok mutlular. Biz de tabii bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Özellikle dinleyicilerimize ve bu kampanyaya katkı sağlayan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İyi ki onların sayesinde biz de buraya geldik. Eğitimler başlamış çadır kentlerde. Öğretmenleriyle konuştuk. Hepsini böyle hepsini sahiplenmişler. Hepsine bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Onlarla böyle dertleşmeye çalışıyorlar. Güzel bir tabloydu ama çok zor bir tablo yani onlarla karşı karşıya kalmak duygulandırıyor insanı. Ama çocukların dünyası farklı" dedi.

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