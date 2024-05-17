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Anadolu Ajansı veri merkezini yeniliyor! Enerji verimli, siber saldırılara karşı güvenli

Anadolu Ajansı, küresel habercilik vizyonu çerçevesinde dijital dönüşümünü tamamlamak, haber akışını daha güvenli ve hızlı hale getirmek için yeni veri merkezine göç süreçlerini başlattı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Anadolu Ajansı veri merkezini yeniliyor! Enerji verimli, siber saldırılara karşı güvenli
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Sahip olduğu vizyona uygun olarak attığı adımlara bir yenisini ekleyerek teknolojik altyapısını geliştirmeye devam eden Anadolu Ajansı, bu kapsamda veri merkezini yenilemek için önemli bir çalışmaya imza attı.

Yürütülen çalışmayla Anadolu Ajansının veri merkezi ve sistem altyapısı, kurumun haber ve bilgi akışını kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürmesi için güncel teknolojiler ve uluslararası standartlara uygun şekilde yenilendi.

Kurum mühendisleri tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen veri merkezi projesi, hibrit bulut altyapıları ile entegre olabilen veri depolama ve veri işleme ihtiyaçlarını daha güvenli ve efektif şekilde karşılamak için tasarlandı. Şirketin 10 yıllık büyüme ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanan veri merkezi, gelişen teknoloji ve altyapılara da entegre olabilecek.

Yeni veri merkezi, "TIER 3" veri merkezi standartlarına uygun olarak tasarlandı ve inşa süreçleri tamamlandı. Veri merkezine geçiş ile şirketin kritik öneme sahip sistemleri en yüksek seviyede koruma altına alınacak ve kesintisiz hizmet sunulacak. Bu standart, sistemin en üst düzeyde güvenilirliğini ve her koşulda kritik iş süreçlerinin idame edilmesini sağlayacak.

-⁠ ⁠ENERJİ VERİMLİ, SİBER SALDIRILARA KARŞI GÜVENLİ

Enerji verimliliğini en üst seviyede tutacak şekilde planlanan veri merkezinde optimum çalışma koşullarını sağlamak için hassas bir sıcaklık, nem ve çevreye duyarlı yangın söndürme sistemi kullanıldı. Bu sayede, çevre duyarlılığını ön plana çıkaran, düşük karbon ayak izi bırakan tasarım hayata geçirildi.

Tasarlanan veri merkezi kompleksi içerisinde bilgi sistemlerini ve ağlarını izleyen ve proaktif şekilde siber saldırılara karşı savunma imkanı sunan Siber Operasyon Merkezi de kuruldu. Bu merkezde çalışacak uzman ekipler siber olayları tespit ve analiz ederek, gerekli müdahaleleri hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı, yeni veri merkezine taşınma işlemleri sırasında abonelere haber sağlamaya devam edecek.

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