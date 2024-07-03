Astana'da ''Erdoğan-Esed'' beklentisi! Fadime Özkan aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.



Kritik görüşmeyi Astana'dan takip eden Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER TESİSLER VE SURİYE MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ"

Görüşmede Akkuyu nükleer tesisleri ve Sinop'ta kurulacak yeni tesisin görüşüldüğünü belirten Özkan, "Ayrıca Suriye konusunu da birlikte konuştuklarını düşünüyorum. Yani iki devletin kendi çıkarlarını ortak noktada buluşturmak için görüşecekleri konular bunlar" dedi.

ASTANA'DA "ERDOĞAN-ESED" BEKLENTİSİ!



Türkiye ile Suriye normalleşmesine değinen Özkan, "Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin tekrar ülkelerine gönderilmeleri için Suriye rejimiyle de mutlaka ortak noktada buluşulması gerekiyor. Putin ve Erdoğan görüşmesinde şahsen beklediğim şey; Esed ve Sayın Cumhurbaşkanı ayaküstü de olsa burada karşılaşırlar mı, görüşürler mi? Bu bir beklenti tabii. Çünkü Rusya'da Suriye'de olan bir ülke ve bugüne kadar tüm görüşmeler biraz da Rusya üzerinden yapıldı" ifadelerini kullandı.