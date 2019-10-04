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Avrupa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Lobin Europe ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi gerçekleştirildi.

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Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde düzenlenen zirve sonunda Avrupa Kalite Ödülleri de sahiplerini buldu. Gecede Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ‘Yılın Yayın Yönetmeni Ödülü’nün sahibi oldu. ‘Onur Ödülü’ne ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit layık görüldü. Yiğit, sağlık alanında yaşanan dönüşümün başarılı olmasının nedenlerinin başında Sağlık Bakanlığı’nın kalite çalışmalarına, dönüşüm programının merkezinde yer vermesinin geldiğini belirterek, ödülü her türlü fedakarlığı yapan sağlıkçılar adına aldığını ifade etti. Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun katıldığı zirvede iş dünyası temsilcileri yaşadıkları deneyimleri anlattı. Türkiye markası ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Fahri Ustaoğlu “Devletimiz yurt dışında yapılacak tanıtımlara çok ciddi destek veriyor. Türkiye markası düne göre çok daha güçlü ve iyi bir yerdedir” diye konuştu. 

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