Avrupa'nın 3 büyük ligi Tivibu'da

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Teleokom'un televizyon platformu Tivibu, dizi, film, belgesel gibi yapımların yanı sıra spor içeriklerini ekrana taşıyor. Futbolseverlerin odak noktasında yer alan İspanya ligi La Liga, İtalya ligi Serie A ve Almanya ligi Bundesliga Tivibu'da seyircilerle buluşuyor.

Tivibu'ya yeni geçecek olan futbolseverler için yeni sezon öncesi çevrim içi başvuruya özel 1 ay bedava kampanyası kapsamında Tivibu Spor Paketini duyuran şirket, 99 liradan başlayan fiyatlarla birçok futbol ve spor içeriğini sporseverlere sunuyor. 15 ay taahhüt veren kullanıcılar ilk ay ücretsiz, ikinci ve üçüncü aylar 99 lira, sonraki 12 ay ise 139 lira fiyat garantisiyle sezon boyunca futbol heyecanını yaşıyor.



İspanya, İtalya, Almanya'nın futbol ligleri başta olmak üzere birbirinden popüler spor içerikleri Tivibu ile kesintisiz izleniyor.



Tivibu ile Serie A, La Liga, Bundesliga'nın yanı sıra NBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası gibi pek çok spor organizasyonu ekrana taşınıyor. Tivibu'da yer alan S Sport, Eurosport gibi spor kanallarıyla sporun her alanında birçok yarış ve müsabaka takip edilebiliyor.

