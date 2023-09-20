Azerbaycanlı gazetecinin Başkan Erdoğan övgüsü Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti! Yayını kesti

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Ermeni güçlerinin saldırılarına karşı Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili son durumu aktarması için Azerbaycanlı bir gazeteciyi canlı yayına çıkardı. Azerbaycanlı gazeteci, yaptığı açıklamada, bölgede bir barış masası kurulacaksa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o masanın başında olması gerektiğini vurguladı.



"TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA OLDU"

Karabağ'daki gerilimde Türkiye'nin tutumuna ve Başkan Erdoğan'a övgüler düzen Azeri gazeteci, "Bir barış masası kurulacaksa Türkiye'nin onun başında olması lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olması lazım. Çünkü bu savaşta Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda oldu. Türkiye'nin olması şarttır. Azerbaycan bunu olumlu karşıladı. Paşinyan belki de olumlu karşılardı. Ermeni diasporası, Ermeni lobisi buna karşı çıktı." ifadelerini kullandı.

AYŞENUR ARSLAN'I GICIK TUTTU

Azeri gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a sahip çıktığını belirtmesi üzerine Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ı gıcık tuttu. Arslan, "Ses gitti yine. Erdoğan'dan söz edince böyle oluyor. Müsaadenizle hanımefendiler, beyefendiler." dedi.