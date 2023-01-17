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Medya

Bakan Nebati, ''Akşam Future&Trends Summit 2023'' programında konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Akşam Future&Trends Summit 2023' programında konuşuyor.

17 Ocak 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programında konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye, düşmanlarına parmak ısırtan dev projelere imza attıkça, masmavi semalarda teknoloji harikası hava araçlarını uçurdukça milletimiz de özgüvenini yeniden kazanmıştır"

"Başarımızın temelinde 20 yıldır dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye almamızın da büyük bir katkısı vardır"

"Tüm ülkeler belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye bu sancılı dönemde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza attı"

"Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır"

"Kur Korumalı Mevzuat ve katılım hesapları ile hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edenler vardı. Son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu"

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