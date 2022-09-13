Basında yeni dönem: Teyit Hattı

Sosyal medya, amacının dışında kullanılmaya başlayalı çok oldu. Özellikle yalanın hızla yayıldığı bu mecra, işi şiddet boyutuna kadar çıkardı. Kaos yaratan asılsız iddialar, milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeye başlayınca da, hükümet duruma el attı. İletişim Başkanlığı öncülüğünde "Dezenformasyon Yasası"nın çıkarılması için hazırlıklar yapıldı.

DEZENFORMASYON SUÇ HALİNE GETİRİLECEK

1 Ekim'de TBMM'ne sunulacak kanun teklifi ile dezenformasyon artık suç haline getirilecek. Sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonun önüne geçmek için bir hamle de devletin ajansından geldi. Yalan haber bombardımanını boşa çıkaracak bu önemli adımın atıldığını, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz duyurdu.

"GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK AA'NIN EN ÖNEMLİ VAZİFESİ OLACAK"

Karagöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Algının gerçeği örttüğü sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde gerçekleri ortaya çıkarmak AA'nın en önemli vazifesi olacak." dedi.

TEYİT HATTI NASIL İŞLİYOR?



Anadolu Ajansı teyit hattı, sosyal medyada duyulan ya da konvansiyonel medyada kendisine yer bulan bir haberi, haber laboratuvarında değerlendiriyor. Haber laboratuvarı, söz konusu iddiayı inceliyor ve sonunda kamuoyuna güven verecek şekilde bütün kanıtlarıyla paylaşıyor.

TEYİT HATTI HAKKINDA

Teyit Hattı internet sitesinde faaliyetlerini şu sözlerle özetledi:

"Dünyanın dört bir yanında yürütülen kamuoyu yoklamaları ve araştırmalar, haber kaynaklarımızın gün geçtikçe değiştiğini gösteriyor. Küresel çapta; gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel yayın organlarının kitlesi azalıyor. Tüketim alışkanlıklarını internet platformlarına ve sosyal medyaya taşıyan kullanıcıların sayısı ise günden güne artıyor.

Son yıllarda internet platformları Türkiye'de de en çok başvurulan içerik kaynakları haline geldi. Bu trendle birlikte hem internete ayırdığımız vakit hem de çevrimiçi platformlar üzerinden eriştiğimiz içerik miktarı önemli ölçüde arttı. Bu değişimin doğal sonuçlarından biri de maruz kaldığımız yanıltıcı içerik miktarındaki artış oldu.

Gazeteciliğin, temelde bir kamu görevi olduğu bilinciyle yayın yapan Anadolu Ajansı, yanıltıcı içerik ve bilgi kirliliğiyle mücadelede sorumluluk üstlenecek yeni birimini, Teyit Hattı'nı faaliyete geçiriyor.

Kamuoyunun sağlıklı bilgi edinmesini engelleme amacıyla dolaşıma sokulmuş her içerik Teyit Hattı'nın faaliyet alanına giriyor. Ekibimiz; bağlamından koparılmış ifadeleri yerli yerine oturtmayı hedefliyor. Değiştirilmiş görsellerin orijinal hallerini kullanıcıyla paylaşmayı amaçlıyor. Sahte kimlikler üzerinden yayılan dezenformasyon kampanyalarının önüne geçmeyi başlıca görevlerinden biri olarak görüyor. Ve her gün, yeni bir biçim ve yöntemle ortaya çıkan bilgi kirliliğiyle mücadele etmeyi sürdürmek için yeni biçim ve yöntemlere başvurma güdüsüyle hareket ediyor.

Bunları yaparken hem toplumun bilgi havuzunu kirleten kaynakları kurutmayı, hem kamuoyunun medya okur-yazarlık reflekslerini geliştirmeyi, hem de kötü niyetli içerik üreticilerine karşı bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.

Mücadelemizde en çok Anadolu Ajansı'nın bir asrı deviren tecrübesine, dünyanın dört bir yanına yayılan geniş muhabir ağına ve sıkı sıkıya bağlı olduğumuz gazetecilik etiğine güveniyoruz."