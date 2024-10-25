Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı mücadelede geri adım atmayacaklarını belirterek medyanın terör konusundaki tutumuna tepki gösterdi. Star Gazetesi (GYY) Nuh Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl önce 20 Ekim 2011'de yine medyayı terör olayları konusundaki tutumu hakkında uyardığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de medya yönetici ve patronlarıyla bir araya geldiği toplantıda Aydın doğan ile gerçekleştirdiği diyalogdan bir kare.

"ÜLKEMİZDE KİMİ ÇEVRELER BİLEREK YA DA BİLMEYEREK TERÖRÜN BU HEDEFİNE ULAŞMASINA ARACILIK YAPMAKTADIR"

Sosyal medya mecralarının terörün eksik kalan yanlarını tamamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler bilerek ya da bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına aracılık yapmaktadır. Hiçbir otokontrolün, denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli bir duruş beklemiyoruz." dedi.

"MEDYAMIZ ÇOK KÖTÜ SINAV VERİYOR"

Terör hadislerine medyanın sorumlu yayın yapmadığını eleştiren Erdoğan, "Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin, TUSAŞ'taki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görülebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının, hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük yanlışın içindeyse, bu görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden, teröre karşı yürütülen mücadelenin topyekün ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

STAR GAZETESİ GYY ALBAYRAK: SAYIN ERDOĞAN UYARISINI YILLARDIR TEKRARLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni(GYY) Nuh Albayrak, Erdoğan'ın 2011 yılında da terör olayları konusunda yine medyayı sorumsuz davrandığını için uyardığını hatırlattı.

Meslek hayatım boyunca "Bu yayın tarzı, terörü besliyor" diye yırtındım. Bırakın terörü, bu tiraj manyakları "Kırık karne intihar ettirdi" başlıklarıyla kaç tane çocuğumuzu intihar ettirdi.

Sayın Erdoğan bugün yaptığı "Memleketin çıkarları reyting uğruna feda edilemez" uyarısını... pic.twitter.com/BubOeMElpB — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) October 25, 2024

2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile medya yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya dikkat çeken Star Gazetesi GYY Albayrak, "Meslek hayatım boyunca "Bu yayın tarzı, terörü besliyor" diye yırtındım. Bırakın terörü, bu tiraj manyakları "Kırık karne intihar ettirdi" başlıklarıyla kaç tane çocuğumuzu intihar ettirdi. Sayın Erdoğan bugün yaptığı "Memleketin çıkarları reyting uğruna feda edilemez" uyarısını yıllardır tekrarlıyor ama kimin umurunda... Tesadüfe bakın ki, bu iki kare de tam 13 yıl önce; 20 Ekim 2011 günü yapılan aynı uyarıya ait. Başbakan Erdoğan bütün gazete ve televizyonların yayın yönetmenlerinin yanı sıra patronlarını da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne davet etmiş ve şekilde görüldüğü gibi net biçimde uyarmıştı. Hatta Aydın Doğan hemen yöneticilerini satmış "Efendim, ben gazetecilikten anlamam; hepsini bunlar yapıyor" demişti!" dedi.