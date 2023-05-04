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Medya

Batı medyasının Erdoğan hazımsızlığı! Fahrettin Altun: Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı basınının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayınlarını ilişkin, 'Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek.' açıklamasında bulundu.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Batı medyasının Erdoğan hazımsızlığı! Fahrettin Altun: Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmeyecek
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşıladığını belirterek "Milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

"BU AZİZ MİLLET TÜRKİYE DÜŞMANLARINI SEVİNDİRMEDİ, SEVİNDİRMEYECEK"

Türkiye prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığının gözlemlendiğini aktaran Altun şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar. Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekat çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs'ta bozmaya hazırlanıyor. Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek."

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