Bayram coşkusu TRT'de yaşanacak

11 Mayıs 2021 Salı 13:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:17

Televizyon ve radyo kanallarındaki özel yayınlarla izleyenlerine bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan TRT; sinemadan konsere, diziden belgesele birbirinden özel içerikleri seyircinin beğenisine sunacak. Ayrıca 87 yıl sonra ilk kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Ramazan Bayramı namazı da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan Türkiye, bayram coşkusunu yine TRT'nin ekran ve radyolarında yaşayacak. Şarkılardan türkülere, tarihten edebiyata her konuda özel içerikler izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'den bayrama özel yayınlar

Türkiye'nin ekranı TRT 1'de, Ramazan Bayramı'na özel canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Ramazan Bayramı namazı 05.30 – 07.00 saatleri arasında TRT 1'de "Bayram Namazı" yayınında ekranlara gelecek.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bayram Sevinci" programı da saatler 08.30'u gösterdiğinde canlı yayınla TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Ali Bektaş ile Mustafa Cihat'ın sunuculuğunda gerçekleşecek programa, Ömer Tuğrul İnançer, Halil Necipoğlu, Halit Yerebakan, Osman Egin, Hayati İnanç ve Dursun Ali Erzincanlı gibi isimler konuk olacak. Canlı yayında sohbetler, bayramlaşmalar ve tasavvuf müziği konserlerine yer verilecek.

Özel yayınlar, TV'de ilk kez ekrana gelecek filmler...

Kültürden sanata, edebiyattan tarihe, sinemadan müziğe ve felsefeye kadar hayatın tüm renklerini bünyesinde barındıran TRT 2, bayram haftasına özel yayınlarıyla da göz dolduruyor. 100. bölümüyle ekrana gelecek olan "Tarih Söyleşileri"nde Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli eski bayramları konuşacak. "Hayat Sanat" programında ise bayram geleneklerimiz arasında yer alan lokum ve şekerleme kültürüne yer verilecek.

Yeşilçam'a damgasını vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar'ın keyifli anlatımıyla "Bir Yeşilçam Hikayesi" programında izleyiciyle buluşacak. Bayramda sinema keyfi yaşamak isteyenler için Dunkirk ve Red Garden televizyonda ilk kez TRT 2'de ekrana gelecek.

TRT Avaz, bayram için özel hazırladığı içeriklerini izleyicilerle buluşturuyor. Arife günü Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin sergileneceği "Enderun'dan Nağmeler" ve BBC'nin "Kazak Game Of Thrones" olarak adlandırdığı ilk Kazak Hanlarının tarihini anlatan Kazak yapımı "Elmas Kılıç" ekranlarda olacak. Ayrıca bayram boyunca "Kazak Hanlığı: Altın Taht", "Suyun Rengi", "Kurmancan Datka" ve "Dağların Kraliçesi" isimli filmler de izleyenlerin beğenisine sunulacak.

7'den 70'e herkes TRT ekranlarında buluşacak

TRT Çocuk, sevilen sinema filmlerini ve çizgi dizilerinin yeni bölümlerini bayram boyunca ekranlara getiriyor. Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan yerli animasyon filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" bayramın birinci günü, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekoruna sahip Rafadan Tayfa Göbeklitepe bayramın ikinci günü, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü filmi ise bayramın üçüncü günü saat 20.05'te ekrana gelecek.

Kanalın ilgiyle takip edilen çizgi dizisi Emiray ise 15 Mayıs'tan itibaren her hafta sonu 17.15, 19.50 ve 21.30'da yeni maceralarıyla izleyicilerle buluşacak.

TRT'den belgesel şöleni

TRT Belgesel ekranlarında bayram boyunca yayınlanacak içeriklerde tarihten maceraya, yemekten kültüre, insan hikâyelerinden eğlenceye kadar 12 ayrı yeni bölüm izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kanalın ilgiyle izlenen yapımlarından Gizemli Tarih, Ailenin Yeni Üyesi, Şefin Özel Konuğu, Usta Eller Masalı, Büyük Düşler Büyük İşler, Şehirden Uzakta, Büyük Aile Çiftliği, Savaşın Efsaneleri ve Yiyeceğin Serüveni yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Ayrıca, Çanakkale Savaşı'nda görev alan gönüllü bir hemşirenin savaşın kaderini değiştiren hikâyesini konu alan "Cihadiye 1332" belgeseli ve güneş ışığının, okyanus akıntılarının ve yanardağların Dünya'daki büyük yaşam çeşitliliğini şekillendirmek ve desteklemek için nasıl birlikte çalıştığını gözler önüne seren "Mükemmel Gezegen" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Bayram TRT ile renklenecek

Bayram boyunca müzik keyfinin adresi TRT Müzik olacak. Evden Eve Müzik, Arşivden, Solistler Geçidi, Nazende Şarkılar bayram özel bölümleriyle; Sahnede, Yedikule Hisarı Konserleri, Canlı Performans ve Rumeli Hisarı Konserleri en sevilen bölümleriyle ekranlarda olacak. Bestekar programı ise büyük bestecilerin eşsiz besteleri ile bayrama eşlik edecek.

TRT Radyoları "Özü Sözü İnsan" ilkesi doğrultusunda, bu Ramazan Bayramı'nda da dinleyicilerin bayram coşkusuna inancımızda ve kültürümüzde yer etmiş güzelliklerle eşlik edecek. Ulusal ve bölgesel radyo kanallarında birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi bayramda hatırlamamız gereken duygulara özel içerikler üretirken TRT FM, TRT Türkü, TRT Nağme ve Radyo-3 kanallarında da günün anlam ve önemine uygun müziklere yer verilecek.

Başta TRT FM kanalı olmak üzere bütün radyoların canlı programlarında dinleyicilerin katılımıyla yurdun dört köşesinden bayram gelenekleri üzerine söyleşiler yapılarak, dinleyicilerin sevdiklerine bayram armağanı olarak şarkı isteklerine de yer verilecek.