Ben Bilirim hafta içi her gün, 19.00'da 360 TV'de

Ekranların sevilen ismi Alper Ateş'in sunduğu "Ben Bilirim" programı, 2019 yılından itibaren izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam başlayacak 7. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan "Ben Bilirim" hafta içi hergün 360 ekranında yayınlanmaya devam edecek.

Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyor. Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim' e davetlisiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" in yeni sezon bölümleri bu akşamdan itibaren itibaren hafta içi her gün 19.00'da 360'ta!