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Medya

Birgün Gazetesi'nin Bakan Şimşek hakkındaki iftirasına bakanlıktan yalanlama: Bu haber gazetecilik değildir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birgün Gazetesi'nin 'Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Gazeteciliğin en temel unsuru olan 5N1K kuralına uyulmadan sadece 'Çamur at izi kalsın' mantığı ile yapılan bu haber gazetecilik değildir.' denildi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Birgün Gazetesi'nin Bakan Şimşek hakkındaki iftirasına bakanlıktan yalanlama: Bu haber gazetecilik değildir
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Birgün gazetesinde yer alan "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı haberi yalanladı. Haberin "Çamur at izi kalsın" mantığıyla yapıldığı belirtilirken, Habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihte Mehmet Şimşek'in Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye'de de olmadığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Birgün gazetesinde İsmail ARI imzası ile ilk sayfadan verilen, "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı çıkan haber maksatlı ve çarpıtma bir haberdir. Habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarih 13 Nisan 2023 olup Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ilgili tarihlerde Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye'de de değildir.

Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek atandığı ilk gün (04.06.2023) bakanlığımızın birimleri ile bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net bir talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile; "Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır." ifadesini açıkça belirtmiştir.

Bu yaklaşım Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in geçmiş 11 yıllık bakanlığı döneminin net bir duruşudur.

Bu çerçevede; bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifade ile , "Arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı." imöısı ile yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir. Bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algı, gazetecilik etiğine de aykırıdır.

Ayrıca; haberi yapan gazeteci bizi arayıp haberin doğru olup olmadığını sormamıştır. Gazeteciliğin en temel unsuru olan 5N1K kuralına uyulmadan sadece "Çamur at izi kalsın" mantığı ile yapılan bu haber gazetecilik değildir.

Bu gazeteci masa başında kendi hikayesini yazarak bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma yoluna Bitmiştir.

Bu haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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