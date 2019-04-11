Bizim Hikaye 66.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 65. Son Filiz herkesi hizaya sokuyor!

Güçlü kadrosu ve senaryo ekibiyle Bizim Hikaye dizisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirvelere oynayan Bizim Hikaye’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde,Ferda Tufan’ın peşini öyle kolay bırakmamaya karar vermiş ve onun varlığı sadece Tufan için değil Çiçek için de tehlike çanları çalmasına neden olmuştu. Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır.Peki Bizim Hikaye yeni bölümde neler yaşanacak? Bizim Hikaye dizisi ile ilgili merak edilen detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisi 66. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 65.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır.

Yine de Fikri’yle çocukları tutması o kadar da kolay olmayacaktır. Başlarında külyutmaz amcaları Zihni olmasına rağmen, Ersin, Fikri ve çocuklar birlikte ortalığı karıştırmayı başaracaktır.

Tüm bunlar olurken Filiz bir yandan da Barış’ın etrafında dolanan tehlikeyi savuşturmanın yollarını arar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışan Filiz’i esas zorlayacak sorun hiç beklemediği yerden, Tufan’la Çiçek’ten gelecektir.

Bizim Hikaye yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

BİZİM HİKAYE 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm Elibollar, bütün sevdikleriyle birlikte Murtaza’nın önünde ecel terleri dökerken, Tufan’ın eski karısı Ferda, Murtaza’nın çok değer verdiği karısı olarak çıkıp gelir. Herkes için yeni bir umut ışığı belirmiştir ve Tufan’a Ferda’yı ikna etmesi için baskı yaparlar.

SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fikri, Barış, Cemil ve Deniz, kestirmeden giderek Ferda’nın Tufan’a olan zaafını kullanmasını söylerken, Çiçek, Filiz ve Rahmet doğrudan durumu anlatıp yardım etmesini ister. Tufan kestirme yolu seçerek Ferda’nın aklını çelmeye çalışır ve işler bir anda çığırından çıkar. Sonunda şans yüzlerine gülüp Murtaza’dan tamamen kurtulduklarında da, bu durum kadınlarla erkeklerin arasında sorun yaratmaya devam edecektir. Ferda’nın Tufan’ın peşini öyle kolay bırakmaya niyeti yoktur ve onun varlığı sadece Tufan için değil Çiçek için de tehlike çanları çalmasına neden olur.

Öte yandan Filiz de Barış’ın yeni işinde kiminle birlikte çalışacağını öğrenmiş ve iyice sinir olmuştur. Sonunda Filiz ve Çiçek erkeklere bir ders vermeye karar verirler, onların intikam planına Deniz’in de dahil olmasıyla işler iyice sarpa sarar. Tüm bunlar olurken Fikri de boş durmaz ve Elibolları bu kez zenginlikle sınanacakları yeni bir maceranın ortasına atar. Zararsız başlayan macerada kabak bu kez ailenin en küçüğünün başına patlayacaktır.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cemil’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.