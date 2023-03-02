Bu Ekrem İmamoğlu akıllanmaz! Düştüğü hale bakın, yine rezil oldu

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası, gözler uzmanlarca olması muhtemel görülen İstanbul depremine yönelik tedbirlere çevrildi. Peki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuda ne yaptı? İmamoğlu devletin deprem riskine karşı mücadele verdiği kentsel dönüşüme karşı çıktı. Hatta sözünü verdiği 100 bin konutluk dayanaklı yapılardan da sadece bin 354 tanesini yaptı.

ERKEM İMAMOĞLU YÜZDE 1,59'A DÜŞÜRDÜ

Peki, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de deprem riskine karşı kentsel dönüşüme ne kadar bütçe ayrıldı? 2019 öncesi depreme ayrılan bütçe yüzde 5,5 iken, 2019'dan sonra İmamoğlu yönetimine geçince bu rakam 2023 yılında yüzde 1,59'a düşerek 1 milyar 839 milyon 403 bine geriledi.

İşin işten geçtiği zaman aklı başına gelen Ekrem İmamoğlu, tüm bu umursamazlıklara rağmen hala somut bir şey yapmayarak sadece sözlü beyanlarda bulunmaya devam etti. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu bir kenara koyup unutan İmamoğlu, kentsel dönüşüme harcanması gereken bütçeyi başta reklam olmak üzere İngiliz büyükelçilerle balık yemeye ayırdı.

İSTANBUL HALKINI KADERİNE TERK ETTİ

Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamada ise, "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu sözlerine rağmen İBB'nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürerek İstanbul halkını her afette olduğu gibi bu sefer de kaderine terk etti.

DAVA BİLE AÇTI

Depreme karşı dayanaklı yapı stokunun oluşturulması için emek harcanan kentsel dönüşüme destek olacağına köstek olan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu CHP'liler 5 Ekim 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Esenler Belediyesi'nin 60 bin konutluk dönüşüm temeline ilişkin de 9 dava açtı.

Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ederken dönüşüm hamleleri sekteye uğradı.

SÖYLEDİĞİYLE YAPTIĞI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Kentsel dönüşüme karşı açtığı davalardan birinde bizzat davacı statüsünde katılan İmamoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem sonrası daha önceki söylediklerini ve engellemelerini unutarak akıllara zarar bir açıklamaya imza attı. Hem kentsel dönüşüme karşı çıkan hem de sözlü telkinlerde bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Yıllar süren anlaşmazlıklar, kişisel inatlar, küçük hesaplar da riskli yapıların yenilenmesini engelliyor. Tüm vatandaşları bu hayati konuda acil iş birliğine, finans sektörünü de uygun kredi olanaklarıyla sürecin ciddi bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Kahramanmaraşlı deprem sonrası günah çıkarmak için kentsel dönüşüm hakkında sözde kalan ve bütçede artırmaya gitmeyen İmamoğlu, "2019 tarihinden bugün biz özellikle imar, rant, siyaset düzenine karşı bir duruş içerisindeyiz. Bunun dışında hareket ediyoruz. Deprem konusunda en ileri, en cesur adımları atmak zorunda olduğumuzun farkındayız." diyerek vatandaşa vaatlerde bulundu.

KARA PROPAGANDA PEŞİNE DÜŞTÜLER

Tüm bunlar göz önüne alındığında muhalefet kentsel dönüşüme karşı halkı manipüle edip kışkırtarak birçok noktada kentsel dönüşümün ya aksamasına ya da durmasına neden oldu. Son yaşanan büyük deprem sonrası ise kara propaganda yürüten muhalefet yaptıklarını unutarak 'kentsel dönüşüm için geç kalındı' iddialarını devreye soktu.