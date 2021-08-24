Bugün Tv'de neler var? 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışı

Bugün Tv'de neler var? sorusunun cevabı, akşam televizyonlarının başında vakit geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışında dizi, yarışma ve yabancı sinemalar yer alıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışı
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
Bugün televizyonda Robin Hood, Baht Oyunu, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Müslüm, Güldür Güldür Show, Ada Masalı ve Masterchef Türkiye yer alacak. İşte 24 Ağustos 2021 Star Tv, TRT 1, FOX Tv, Show Tv, Kanal D yayın akışı.
STAR TV, SHOW TV, FOX TV, KANAL D YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Yabancı Film : Robin Hood
22:00 Yerli Dizi : İkimizin Sırrı
01:30 Yerli Dizi : Kalp Yarası
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Müslüm
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Star Market
18:15 Umudun Askerleri
19:00 Star Haber
20:00 Ada Masalı
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye