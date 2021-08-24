Bugün Tv'de neler var? 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışı

24 Ağustos 2021 Salı 16:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:01

Bugün Tv'de neler var? sorusunun cevabı, akşam televizyonlarının başında vakit geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışında dizi, yarışma ve yabancı sinemalar yer alıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte 24 Ağustos 2021 Star Tv, FOX Tv, Show Tv, Kanal D Tv yayın akışı

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Bugün televizyonda Robin Hood, Baht Oyunu, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Müslüm, Güldür Güldür Show, Ada Masalı ve Masterchef Türkiye yer alacak. İşte 24 Ağustos 2021 Star Tv, TRT 1, FOX Tv, Show Tv, Kanal D yayın akışı.

STAR TV, SHOW TV, FOX TV, KANAL D YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber Bülteni

20:00 Yabancı Film : Robin Hood

22:00 Yerli Dizi : İkimizin Sırrı

01:30 Yerli Dizi : Kalp Yarası

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Müslüm

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Star Market

18:15 Umudun Askerleri

19:00 Star Haber

20:00 Ada Masalı

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

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