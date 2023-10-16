Canlı yayında kendi ülkesini hedef aldı: Dünyanın teröristi biziz

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük destek ABD'den gelmişti. Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi. Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "Kararları kimin verdiğini bilmek istiyorum ve herkese Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın teröristi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda Orta Doğu'yu ateşe verdik. Şimdi Ukrayna'da bizim kışkırttığımız bir vekalet savaşı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABD"



Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti. Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.