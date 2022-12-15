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Medya

Canlı yayında ''Tayfun'' itirafı: Bütün gece uyuyamadık

Yunan gazeteci Manolis Kostidis, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tayfun' mesajı verdiği gün bütün gece uyuyamadığını itiraf etti.

Star Gazetesi15 Aralık 2022 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Canlı yayında ''Tayfun'' itirafı: Bütün gece uyuyamadık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" sözleri Yunanistan'daki yankısını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun mesajı Yunan televizyonlarından tartışılmaya devam ediyor.

Bir Yunan televizyonunda programa katılan gazeteci Manolis Kostidis, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kostidis, "Gerçek şu ki, bütün gece uyumadık çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı, Atina'yı Tayfun füzesiyle vurmakla tehdit etti. Bu yüzden bütün gece uyumadık çünkü dün gece Türk medyasında Türkiye saati ile gece 02.30'a kadar bizim saatimize göre 01.30'a kadar Atina'yı vurup vuramayacaklarını, bunu nasıl yapabileceklerini ve neden yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı." şeklinde konuştu.

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