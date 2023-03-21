Canlı yayında zor anlar! ''Sayı verecek durumda değiliz''

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası, ağır hasarlı binaların yoğunluğu kentsel dönüşüm projelerinin hayati önemde olduğunu gözler önüne sermişti.

CHP'Lİ DOĞAN SUBAŞI'NIN CANLI YAYINDA ZOR ANLARI

Subaşı, "4 yıl boyunca biz İBB'nin kendi hazırlıklarını ve yaptık imar planlarında değişiklikler yaptık. Konut yapmaya gayret ettik." iddiasında bulundu.

"NE KADAR KONUT YIKTINIZ?" SORUSU KARŞISINDA ÇARESİZ KALDI

Habertürk canlı yayınında "Konut yıktınız mı?" sorusuna "Yıktık tabii. Yıkıyoruz. Sayı verecek durumda değiliz tabii. AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık" diyen Subaşı "Ne kadar yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz?" sorusunaysa yanıt veremedi.

"SAYI VERECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Subaşı, "Sayı ile ilgili bir hazırlıkla gelmedim açıkçası. Sayılar üzerinden bir konuşa yapacağımı düşünmedim" ifadeleriyle alt yapısı olmadığını gözler önüne serdi.

CHP'Lİ DOĞAN SUBAŞI CEVAP VEREMEDİ!



Katıldığı bir televizyon programında 'AK Parti'den daha fazla bina yıktık' diyen İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı, 'Ne kadar yıktınız?' sorusuna cevap veremedi. pic.twitter.com/sXrnfDY2kq — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 20, 2023

"SAYI BİLMİYORUM AMA AK PARTİ'DEN FAZLA YIKTIK"

Sunucunun, "Yaklaşık bir sayı verebiliyor musunuz? 'İstanbul'da yıkılması gereken 70 bin konut var' diyelim. 'Biz bunun 15 binini 4 yılda yıktık' diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine yine sayı veremeyen Subaşı "Sayı verebilecek durumda değilim ama AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık" dedi.

ANAHTAR SORU KARŞISINDA İDDİASININ ALTINI DOLDURAMADI

"AK Parti döneminde ne kadar konut yıkılmıştı? Özür dilerim. Soru şu; 'AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık' diyebilmeniz için AK Parti döneminde ne kadar konut yıkıldığını söylemeniz lazım " sorusu karşısında çaresiz kalan Subaşı kendisini böyle savundu:

"Rakamları şu anda söyleyecek durumda değilim. Siz benden sayı istiyorsunuz ama. Ben notlarımda bunu daha önce konuşmuştuk İBB'de yaptığım konuşmada notlarım önümdeydi. Son dakikada deprem konusuna burada konuşacağımız öğrendim. Belli bir sayısal hazırlık içerisinde olmadığım için yanıltıcı bilgi vermektense bunu söylemek istiyorum. Daha sonra sayıları sosyal medyadan yayınlayabilirim. Zaten sorun konut yıkmak konut yapmak da değil"