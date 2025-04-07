24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Celal Al oldu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN İDEOLOJİK YAPI BUGÜNÜN 1960 DARBESİ İLE AYNIDIR"

'Bu ülke ne çekmişse cuntacılardan çekmiştir. Özgür Özel beyefendinin bulunmuş olduğu ideolojik yapı bugünün 1960 Darbesi ile aynıdır. Maalesef bu ülkede başbakan asıldı. Adnan Menderes'i hatasıyla doğrusuyla eleştirebilirsiniz. Cuntacılar onu astı. Eskiden askerden emekli olan paşalar otomatik olarak o partinin üyesi oluyordu. Bu yıllardır olan bir şeydi. Emekli olduğunuzda direkt siyaset yapıyorsunuz. Devletle alakalı bir şey. Bu milli bir mesele. 28 Şubat cuntasında Erbakan'ın terlerini gören biriyim. Başörtüsü zulmünü ablamdan dolayı yaşayan biriyim. Elhamdülillah açık öğretimle vesaire devamını yaptı. Şimdi bu kadar zulmün karşısına gelip de bu siz bütün bu cuntacılığı değiştiren bir insanın siz nasıl cuntacı dersiniz? Çok art niyetli, samimiyet görmüyorum. Gereksiz yere toplumları birbirine provoke ettirmeye hiç gerek yok. Zaten politikacıların politikalarından yeteri kadar yorulduk. Artık birleştirici, kavga etmeyen, 15 Temmuz ruhu ne kadar güzel değil mi? Birlik, beraberlik mesajları verildi. İnsanlar o ruhu istiyor. Dünyanın her yerinde şu an savaşlar, ekonomik krizler, hastalıklar var. Pandemiden çıktık ve herkese zorunlu aşı yaptırıldı bütün dünyada. Herkes hasta şu anda. Ve herkesin bir morale ihtiyacı var. Herkesin hayata tutulması gerekirken, birlik beraberliği pekişmesi gerekirken aşağıda İsrail bizim için en büyük tehdit olarak yukarıya doğru geliyor. Suriye gibi bir ülkenin kurtuluşu bir zafer. Bence bayram olarak kutlanılması gereken bir şey. Orada Türk Devleti'nin bir başarısı olarak yeni bir devlet, yeni bir yönetim kuruluyor. Misak-I milli sınırımızın içerisinde olan şehirlerimiz şu anda müneffeh. Halep, gurur verici bir şey. Bunların mutluluğunu da yaşayamıyorsunuz, hiçbir şey yaşayamıyorsunuz. Vahdettin'i hain olarak atfederler onu İngilizlere şikayet ediyorlar. Bu siyaset değil. Bu milli bir mesele. Benim yani bir kutuplaşmaya götüren bir şey. Gerek yok. Kutuplaşmaya, insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Benim askerime, benim polisime sen gidiyorsun, asit atıyorsun. Bu vahşettir. Yapılan bu saldırının, bebeklere, evlatlara bombalar atan İsrailli katiller ile arasında tabii ki büyük fark var ama aynı nefreti taşıyorlar. O memurun çoluk çocuğu var sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Ve bundan sonra tepki olarak ne verdin? Bir tepki gösteriyor musun? Uzlaştırmaya akıllı gidiyor musunuz? Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimiz bin yıllık devlet geleneğinde birçok badire, birçok sıkıntılar atlatmıştır. Bu süreçlerde İnşallah feraha ve refaha kavuşacaktır diye ümit ediyorum. Ama işte kitleleri, toplumları art niyetli bir toplum mühendisliğiyle düşman etmek de hiçbir şekilde hiçbir kimseye fayda sağlamaz. Provokatif bir şey aslında bir baktığınız zaman.'

'TRT'de ki projede oynayan hanımefendi, oynadığı, ekmek yediği kanalı boykot ederek dizi kadrosundan çıkarıldı. Siz bir kurumun sahibisiniz, size elemanınız küfrediyor, sizi eleştiriyor, boykot ediyor. Kim çıkarmaz?'

'TRT'de ki projede oynayan hanımefendi, oynadığı, ekmek yediği kanalı boykot ederek dizi kadrosundan çıkarıldı. Siz bir kurumun sahibisiniz, size elemanınız küfrediyor, sizi eleştiriyor, boykot ediyor. Kim çıkarmaz? Çıkardıktan sonra da isim vermeyeceğim zaten medyada görmüşsünüzdür. Yönetmenler ,kanallar, kanal müdürleri, yapımcılar o hanımefendiyi projemizde oynatacağız diyor, sahip çıkıyor, destek veriyor, yalnız değilsin, biz yanındayız diyor. Burak Haktanır kardeşim ayrıldıktan sonra hangi projeye başrol olarak geçti? Çok şükür Gönül Dağı'nda başarılı bir performans sergiliyor. Bu yeni nesle, genç kardeşlerimize örnektir. Bir duruş sergilemenin mükâfatı budur. Siz rolü reddediyorsunuz, bir nevi içinizde cihat ediyorsunuz. Ben gayri ahlaki olan bir sahnede oynamak istemiyorum diyorsunuz, bu bir cihattır. Peygamber efendimizin dediği gibi küçük cihat Mekke'nin fethi, büyük cihat nefiste olan cihattır. Kendi içinizde onun mücadelesini veriyorsunuz ve rızkıma Rabb'im kefil diyorsunuz. Ben bir çok rolü reddeden, iş bulamayan, iş bulabileceği alanlar olmasına rağmen garsonluk yapan, işportacılık yapan, ama bunun da lafını yapmayan 'Allah vekildir' diyen çok arkadaş tanıyorum. Ya da bir dizinin kadrosuna alınıyorsunuz, kabul ediliyorsunuz ancak hakkınız olan ücreti ya da rolü alamıyorsunuz. Maalesef böyle üzücü şeyler var. Ama bu konulara hassasiyeti olan yapımcıların sayısı da çoğaldı. En azından sektörel manada dertlerimizi, ortak noktada milli manada konuşabiliyoruz. Her birinden Allah razı olsun. Herkesin bir derdi var o da genç kardeşlerimizin, bizden sonraki kardeşlerimizin daha iyi şeyler yapabileceği ortamlar hazırlamaktır. Televizyonu açıp da şunu kapatayım, şunu kapatayım demek yerine çocukların, gençlerin izleyebileceği hale getirmek gerekiyor. Ben ümitliyim, daha da güzel olur inşallah.'