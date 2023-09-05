İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7697
  • EURO
    28,7918
  • ALTIN
    1661.77
  • BIST100
    8136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar yeniden çekildi! Özgür Özel: Kalbini kırarım
Medya

CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar yeniden çekildi! Özgür Özel: Kalbini kırarım

Değişim kavgasında Ekrem İmamoğlu'na yaverlik eden Özgür Özel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in 'Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş.' açıklamasına cevap verdi. Özel, 'O konuda söyleyecek çok bir şey yok. Bir şey söylersem kalbini kırarım.' dedi.

5 Eylül 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar yeniden çekildi! Özgür Özel: Kalbini kırarım
ABONE OL

14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi ve partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği "Zoom" toplantısı, ana muhalefette büyük krize neden oldu.

Her fırsatta "değişim" çağrısı yapan İmamoğlu, sürecin sonunda Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi ve rotayı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığına çevirdi. İmamoğlu, "Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.' diyerek 2024 yerel seçimleri için İBB adaylığını açıklamış oldu. "Değişim" tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık için adı geçen isimlerden biri de Özgür Özel oldu.

Daha önce "Sorumluluk almaksa sorumluluk" diyerek adaylığa yeşil ışık yakan Özel, konuk olduğu bir programda konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜVENİM VAR"

Özel, "Bu işin sonunda bir adaylık olursa, o özgüvenim var. O inancım ve kararlılığım var. Bana o noktada destek olabilecek, destek olacağını söylediği çok yetkin kadrolarımız var. Bir de insanlar baktığında, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar genç, bu kadar kadın bir araya gelmişler, 48-49 yaşında bir aday çıkarmışlar. Bu partide bir şey değişebilir' denebilecek dinamik bir görüntüyü sağlayabilecek bir pozisyonumuz var. Bunu görebiliyorum. Bu noktada, adaylık noktasında 'kem küm' ediyor değilim ama bir süreç var. Bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ BEKER'E CEVAP: KALBİNİ KIRARIM

Öte yandan Özgür Özel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." açıklamasına da yanıt verdi.

Özel, "O konuda söyleyecek çok bir şey yok. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet etmek yok. İktidara muhalefet etmek var." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.