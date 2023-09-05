CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar yeniden çekildi! Özgür Özel: Kalbini kırarım

14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi ve partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği "Zoom" toplantısı, ana muhalefette büyük krize neden oldu.

Her fırsatta "değişim" çağrısı yapan İmamoğlu, sürecin sonunda Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi ve rotayı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığına çevirdi. İmamoğlu, "Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.' diyerek 2024 yerel seçimleri için İBB adaylığını açıklamış oldu. "Değişim" tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık için adı geçen isimlerden biri de Özgür Özel oldu.

Daha önce "Sorumluluk almaksa sorumluluk" diyerek adaylığa yeşil ışık yakan Özel, konuk olduğu bir programda konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜVENİM VAR"

Özel, "Bu işin sonunda bir adaylık olursa, o özgüvenim var. O inancım ve kararlılığım var. Bana o noktada destek olabilecek, destek olacağını söylediği çok yetkin kadrolarımız var. Bir de insanlar baktığında, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar genç, bu kadar kadın bir araya gelmişler, 48-49 yaşında bir aday çıkarmışlar. Bu partide bir şey değişebilir' denebilecek dinamik bir görüntüyü sağlayabilecek bir pozisyonumuz var. Bunu görebiliyorum. Bu noktada, adaylık noktasında 'kem küm' ediyor değilim ama bir süreç var. Bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ BEKER'E CEVAP: KALBİNİ KIRARIM

Öte yandan Özgür Özel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." açıklamasına da yanıt verdi.

Özel, "O konuda söyleyecek çok bir şey yok. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet etmek yok. İktidara muhalefet etmek var." ifadelerini kullandı.